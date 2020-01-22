Хитроумные мошенники: в Сети появились фото новых качественных фальшивых гривен

Новая купюра номиналом в 200 / ТСН

В Украине фальшивомонетчики освоили производство нового вида поддельных гривневых купюр - причем с настолько высоким качеством, что подделка не распознается в торговых сетях.

Соответствующая информация была опубликована во внутреннем письме Нацбанка, сообщает портал Страна. В Нацбанке отметили, что поддельные купюры "нарисованы" под реальные деньги серии 2007-го. Однако в качестве года выпуска на них указан 2014-й. Далее - по всей площади купюры виден водяной знак в виде темных и светлых букв "S".

Однако, некоторые признаки реальных банкнот фальшивомонетчикам не удалось повторить достоверно:

все изображения на купюрах выполнены цветной струйной печатью, причем цвета лишь приближены к цветам настоящих денег;

рельефность элементов печати можно "нащупать", но имитация тиснения никак не совпадает с напечатанным изображениями;

ультрафиолетовая защита имитирована, но цвета флуоресцирующих изображений, опять-таки лишь приближены к оригиналу, причем флуоресценция не совпадает с напечатанными изображениями;

эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифр "200" на лицевой стороне купюры не имитирован;

части сквозного элемента (цифры "200") при рассмотрении банкноты на свет в подделках совпадают;

латентное изображение номинала "200" не имитировано;

микротексты читаются лишь частично.

В Нацбанке также составили перечень серийных номеров, под которыми появляются поддельные двухсотгривневые купюры - ББ 3999969, ББ 9660933, ББ 9953999, БТ 5509969, БТ 6006653, БТ 6699969, БТ 6935055, БТ 6935003, БТ 9369653, ТБ 0333535, ТБ 3630933, ТБ 5063995, ТБ 6955993, ТБ 9053935, ТТ 6003969, ТТ 9909363, ТТ 990936.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине кассиры отказываются принимать новую банкноту номиналом 1000 гривен (на которой изображен легендарный ученый и академик Владимир Вернадский).