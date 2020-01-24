Закрытие центральных станций метро в Киеве: что случилось

Метро. Иллюстративное фото / УНИАН

В Киеве экстренно были закрыты проверку из-за сообщения о заминировании центральные станции метро - Крещатик, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Золотые ворота, Театральная.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями коммунального предприятия Киевский метрополитен.

По состоянию на 18.45 Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Золотые ворота, Театральная уже вновь были открыты на вход и выход после проверки. Закрытой остается лишь станция Крещатик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что открытие нового участка Сырецко-Печерской ("зеленой") линии метро, который бы присоединил к подзмемке район Виноградарь, откладывается.