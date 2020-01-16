Киевметрострой отложил открытие метро на Виноградаре

Метро на Виноградарь поедет не ранее, чем через год / УНИАН

Открытие линии метро на жилой массив Виноградарь в Киеве отложили на год. Планируется завершение строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец, однако сейчас работы сорваны и откладываются.

Как сообщил глава наблюдательного совета ПАО Киевметрострой и подрядной организации Олег Токарев в ходе пресс-конференции, запуск линии метро решили перенести.

"Сорваны сроки на год. На год переносится пуск", – сказал он.

По словам Токарева, причина срыва сроков запуска заключается в смене руководства.

"Сумма тендера - 6 миллиардов гривень. В конце года был получен аванс - 2,6 миллиарда гривень. За год, который мы прожили с генеральным директором Василием Кобилем, потрачено 1 миллиард гривень и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 миллионов гривень. От суммы контракта это всего 2,5%. Поэтому 17 декабря наблюдательный совет решил уволить Кобиля и назначить на должность гендиректора Метелицу Александра Николаевича", - уточнил он.

Также Токарев заявил о попытке рейдерского захвата предприятия неизвестными лицами.

Читайте такжеМетро на Виноградарь: все, что известно о новых станциях – от сроков строительства до картыГлавный инженер строительства линии метро на Виноградарь Евгений Шатайкин подтвердил, что сейчас работы ведутся не так, как изначально было запланировано.

"С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, закупленная, сейчас не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика. Сейчас отставание не менее чем на 7-8 месяцев", - подчеркнул он.

Как известно, в рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – Мостицкая и Проспект Правды - и ответвления в сторону станции Виноградарь для дальнейшего продолжения линии. Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.

Ранее сообщалось, что время, которое потребуется на строительство линии метрополитена в Киеве, ведущей на жилой массив Троещина, составляет около четырех−пят лет при наличии финансирования в нужных объемах.

Напомним, ранее НАБУ по требованию Высшего антикоррупционного суда открыло дело против Кличко, а также попросило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверить конфликт интересов у мэра Киева при реконструкции Шулявского моста.