Кличко рассказал, когда и как выйдет построить метро на Троещину

По словам мэра Киева, строительство метро на Троещину стопорит недостроенный мост с Подола на Воскресенку.
Время, которое потребуется на строительство линии метрополитена в Киеве, ведущей на жилой массив Троещина, составляет около четырех−пят лет при наличии финансирования в нужных объемах.
Соответствующее заявление столичный мэр Виталий Кличко сделал в интервью Радио НВ. По его словам, строительство метро отметил, что для реализации проекта вначале необходимо завершить строительство Подольско-Воскресенского моста.
"Реальный срок строительства при наличии финансирования — 4−5 лет, касается метро. Что касается автосообщение: к концу следующего года моя цель, при наличии финансирования, запустить автосообщение [через Подольско-Воскресенский мост]", — рассказал он.
Кроме того, по словам Кличко, продление Сырецко-Печерской линии метро на киевский жилмассив Виноградарь будет завершено в течение ближайших двух лет (первую станцию сдадут в 2020-м, а вторая - в 2021-м).
Напомним, ранее НАБУ по требованию Высшего антикоррупционного суда открыло дело против Кличко, а также попросило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверить конфликт интересов у мэра Киева при реконструкции Шулявского моста