Кличко рассказал, когда и как выйдет построить метро на Троещину

Виталий Кличко / УНИАН

Время, которое потребуется на строительство линии метрополитена в Киеве, ведущей на жилой массив Троещина, составляет около четырех−пят лет при наличии финансирования в нужных объемах.

Соответствующее заявление столичный мэр Виталий Кличко сделал в интервью Радио НВ. По его словам, строительство метро отметил, что для реализации проекта вначале необходимо завершить строительство Подольско-Воскресенского моста.

"Реальный срок строительства при наличии финансирования — 4−5 лет, касается метро. Что касается автосообщение: к концу следующего года моя цель, при наличии финансирования, запустить автосообщение [через Подольско-Воскресенский мост]", — рассказал он.

Кроме того, по словам Кличко, продление Сырецко-Печерской линии метро на киевский жилмассив Виноградарь будет завершено в течение ближайших двух лет (первую станцию сдадут в 2020-м, а вторая - в 2021-м).

Напомним, ранее НАБУ по требованию Высшего антикоррупционного суда открыло дело против Кличко, а также попросило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверить конфликт интересов у мэра Киева при реконструкции Шулявского моста



