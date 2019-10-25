НАБУ просит НАПК проверить конфликт интересов у Кличко при возведении Шулявского моста

У Кличко может быть конфликт интересов на реконструкции Шулявского путепровода / Фото: УНИАН

НАБУ просит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверить, есть ли в действиях мэра Киева Виталия Кличко конфликт интересов в вопросе строительства Шулявского путепровода.

Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро на обращение депутатов Киевского городского совета относительно возможного совершения коррупционных преступлений во время строительства Шулявского моста.

"НАБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" во время строительства Шулявского путепровода, что повлекло тяжкие последствия. (...) Кроме того, в адрес НАПК направлено письмо о принятии решения о наличии в действиях Виталия Кличко конфликта интересов и принятия мер реагирования в пределах компетенции", - говорится в письме НАБУ.

"Похоже не мы одни увидели, что злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявской развязки вызывает тяжкие последствия. Это еще было до того, как Кличко добавил полмиллиарда гривен генподрядчику Шулявки, бенефициар которого взят под стражу, поэтому конфликт интересов получает еще один эпизод", - прокомментировал ответ НАБУ депутат Киевского городского совета Илья Сагайдак.

Напомним, шестеро депутатов Киевского городского совета обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно возможных злоупотреблений Киевского городского головы Виталия Кличко во время строительства Шулявского путепровода.