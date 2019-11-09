"Так лучше": в Слуге народа рассказали, почему не выгнали Кличко на поста главы КГГА

Ирина Верещук / 112.ua

Очередные выборы мэра Киева должны состояться в октябре следующего года, заявила народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук.

"То есть это не должны быть досрочные выборы. До тех пор мы должны внести изменения в Конституцию по децентрализации и принять специальный закон о столице", - подчеркнула она в интервью Стране.

В то же время она отметила, что кадровую тактику в отношении главы КГГА ей сложно комментировать, потому что она не владеет инсайдом.

"Но если на сегодняшний день Кличко продолжает быть главой КГГА, значит, наверное, юридически и политически так лучше для Киева", - добавила Верещук.

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Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против мэра Киева Виталия Кличко.