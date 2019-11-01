НАБУ открыло дело против Кличко

Кличко подозревают в злоупотреблении властью / Facebook Виталий Кличко

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против мэра Киева Виталия Кличко.

Открыть дело НАБУ обязал Антикоррупционный суд, пишет РБК-Украина.

В ответе на запрос журналистов издания, в бюро отметили, что во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда от 2 октября 2019 внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", - сообщили в НАБУ.

До этого ВАКС обязал бюро открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью.

Также в НАБУ отметили, что не расследуют факт возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей.

Напомним, шестеро депутатов Киевского городского совета обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно возможных злоупотреблений Киевского городского головы Виталия Кличко во время строительства Шулявского путепровода.