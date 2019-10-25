Не исключена госизмена: НАБУ откроет дело против Кличко и его замов

Виталий Кличко / Facebook Виталий Кличко

Национальное антикоррупционное бюро, которое ранее вручило подозрение советнику столичного градоначальника Дмитрию Белоцерковцу, откроет дело

по факту возможного совершения госизмены мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями.

Открыть дело НАБУ обязал Антикоррупционный суд, пишут Украинские новости со ссылкой на материалы суда.

Ранее в суд поступила жалоба на НАБУ относительно бездействия по началу расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по статьям о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364), получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 368), хищение госсредств (ч. 3 ст. 191 ), государственная измена (ч. 1 ст. 111) и других преступлений Уголовного кодекса.

Суду предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве. 18 октября суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ открыть дело по этим фактам.

Напомним, 1 августа мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро и заявил, что ему от имени главы Офиса президента Андрея Богдана о предлагали крупную взятку.

В НАБУ оперативно возбудили уголовное дело по части 1 статьи 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Позже стало известно, что Виталий Кличко дал показания Национальному антикоррупционному бюро по делу о якобы предложении взятки в размере 20 млн долларов США со стороны Андрея Богдана − главы Офиса президента Владимира Зеленского.