Кличко пошел в НАБУ и дал показания по делу о взятке от Богдана

Виталий Кличко / Пресс-служба КГГА

Киевский градоначальник Виталий Кличко дал показания Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) по делу о якобы предложению взятки в размере 20 млн долларов США со стороны Андрея Богдана − главы Офиса президента Владимира Зеленского.

Соответствующее сообщение мэр Киева опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о якобы предложение ему какими-то лицами взятки в 20 млн долларов. Якобы от моего имени!" − говорится в тексте.

Более того, мэр Киева также выразил уверенность в том, что НАБУ быстро начнет расследовать озвученную им информацию.

Напомним, 1 августа, мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро и заявил, что ему от имени главы Офиса президента Андрея Богдана о предлагали крупную взятку.

В НАБУ оперативно возбудили уголовное дело по части 1 статьи 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).