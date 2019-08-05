"Неприкосновенность" Кличко ценой в 20 миллионов: НАБУ взялось за "взятку" Богдану

НАБУ взялось за "взятку" Андрею Богдану / president.gov.ua

Градоначальник Киева Виталий Кличко "накапал" на Андрея Богдана в НАБУ по поводу заявления главы Офиса президента о попытке дачи взятки. По данному факту ведомство открыло дело.

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

"Завели дело в четверг", - сообщил источник в правоохранительных органах, передаеют Українські новини.

По его словам, дело открыто по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Напомним:

30 июля Андрей Богдан рассказал, что за "неприкосновенность" главы КГГА Виталия Кличко ему сулили $20 млн.

"Несколько дней назад на меня выходил один из адвокатов… одного из таких „смотрящих", который мешает господину Кличко управлять городом. И выразил такое предложение: работа с местным бюджетом горсовета и городской государственной администрацией позволяет получать 40 млн долларов в год. Просил не трогать главу КГГА – и предложил этот бюджет поделить", — заявил Богдан на пресс-конференции в Офисе президента.

При этом чиновник не зафиксировал разговор на диктофон, так как к этой встрече оказался не готов.

24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин снять с должности главы Киевской ГГА Виталия Кличко.

26 июля глава правительства Владимир Гройсман пообещал, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании.

30 июля стало известно, что увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили. Владимир Гройсман в отпуске, а без него правительство не будет собираться на заседание.