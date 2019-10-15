"Памперсы покупать опасно": НАБУ вручило подозрение советнику мэра Киева

НАБУ вручило подозрение советнику мэра Киева / Прямий

Бывшему народному депутату от БПП, а сегодня советнику градоначальника Киева Дмитрию Белоцерковцу, который ранее предупредил об афере со строительством квартир на Осокорках, НАБУ выдало подозрение о внесении недостоверных сведений в декларацию.

"Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Большее, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли. Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком, а я это не указал в декларации", - сокрушается Белоцерковец на своей странице в Facebook.

По словам советника мэра, как один из элементов доказательной базы в подозрении выступают адреса доставки подгузников.

Белоцерковец также добавил, что отправлял письмо в НАПК, чтобы понять, нужно ли декларировать временное проживание у родителей, и уверяет, что прошел полную проверку декларации, и НАПК нарушений в ней не выявило.

Добавим, что сообщение о подозрении Белоцерковце воспринимает как элемент политического давления на Виталия Кличко.

Отметим, в комментариях граждане пишут, что это серьёзная разборка между мужчинами.

"Памперсы это серьезная разборка для настоящих мужчин ) может в набу памперсы нужны на работе?", - сказала Виолета Левина.

"Не вздумай заказать пиццу в здание НАБУ. Иначе (1) ты там находился и (2) сделал туда доставку заказа — значит это твоя недвижимость", - пошутил Сергей Наумович.

"Смутное время наступило...памперсы покупать опасно)))", - добавил Денис Гаврилов.

Читайте такжеВслед за Порошенко: НАБУ "шьет" уголовные дела главе Нацбанка СмолиюНапомним, ранее НАБУ заинтересовалось Александром Данилюком. В электронных декларациях Александра Данилюка были найдены нарушения Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Нарушения касаются деклараций Данилюка за 2015 и 2016 гг., сообщает Telegram-канал Ukrainiannewsinside.

"Между тем, пока все обсуждают отставку Секретаря СНБО Александра Данилюка, НАПК увидел нарушения в его декларациях 2015 и 2016 годы. Материалы ближайшее время направят в НАБУ и очень сильно пахнет уголовным делом по ст. 366-1 УК", - сказано в материале.