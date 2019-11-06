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Мнение Олега Скрипки уже не интересует: Кличко разогнал своих советников

6 ноября 2019, 13:28

Кличко уволил Олега Скрипку, который занимал должность советника по вопросам культуры с августа 2014 года, и режиссера Гео Лероса.

Кличко
Кличко уволил шестерых советников / УНИАН

Градоначальник столицы Украины Виталий Кличко, которому ранее аплодировали в Сети из-за коммунального коллапса в центре Киева, уволил шестерых советников, работавших на общественных началах, среди которых лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Согласно распоряжений мэра Киева №932 и №934 от 1 ноября, Кличко уволил лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипку, который занимал должность советника по вопросам культуры с августа 2014 года, и режиссера и куратора проекта Art United Us Гео Лероса, который работал советником по вопросам воплощения культурных арт-проектов.

Добавим, что Лерос в настоящее время также является внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Среди остальных уволенных советник по вопросам предотвращения и выявления коррупции блогер и бизнесмен Карл Волох, советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевсовета Леся Дутка, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник и советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко.

Читайте такжеСкандал с Шулявским мостом: Кличко заподозрили в превышении полномочийНапомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против мэра Киева Виталия Кличко.

Открыть дело НАБУ обязал Антикоррупционный суд.

В бюро отметили, что во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда от 2 октября 2019 внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", - сообщили в НАБУ.

До этого ВАКС обязал бюро открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью.

Также ранее шестеро депутатов Киевского городского совета обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно возможных злоупотреблений Киевского городского головы Виталия Кличко во время строительства Шулявского путепровода.

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