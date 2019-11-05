"Слава Кличко, те же грабли": в центре Киева произошел коммунальный коллапс – устрашающее видео

Центр Киева залило кипятком, асфальт начал плавится. Граждане в Сети пишут, что год назад в этом месте уже была авария.
Во вторник, 5 ноября, в центре Киева произошла крупная коммунальная авария.
По информации, на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с кипятком.
"Асфальт поплавился, как сыр на горячем бутерброде. Объезжайте", — сказано в комментарии к видео паблика "Киев оперативный" в Фейсбук.
Добавим, что на кадрах также видно, что один автомобиль передними колесами, похоже, провалился под асфальт.
Отметим, в комментариях под видео граждане пишут, что на этом месте год назад быта аналогичная авария.
"Как и год назад ) теже грабли в том же месте", - сказал Константин Линник.
"Навіщо їхати до Угорщини? коли термальні джерела під вікном", - убежден Евгений Владимирович.
"Похоже, что Том Круз уже приступил к съемкам нового фильма-катастрофы в Киеве", - пишет Аня Бондаренко.
"Слава Кличко!", - втавил свои пять копеек Алексей Гуз.
Напомним, ранее сообщалось, в Киеве возле одного из жилых домов прорвало трубум, и жильцы остались без горячей воды. Киевлянка опубликовала видеоролик, на котором запечатлено, как из-под земли вырывается мощная и высокая струя воды.
"В доме нет горячей воды, зато она появилась возле дома в виде фонтана)…", — отметила Шевчук.