"Слава Кличко, те же грабли": в центре Киева произошел коммунальный коллапс – устрашающее видео

Центр Киева залило кипятком / скриншот из видео

Во вторник, 5 ноября, в центре Киева произошла крупная коммунальная авария.

По информации, на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с кипятком.

"Асфальт поплавился, как сыр на горячем бутерброде. Объезжайте", — сказано в комментарии к видео паблика "Киев оперативный" в Фейсбук.

Добавим, что на кадрах также видно, что один автомобиль передними колесами, похоже, провалился под асфальт.

Отметим, в комментариях под видео граждане пишут, что на этом месте год назад быта аналогичная авария.

"Как и год назад ) теже грабли в том же месте", - сказал Константин Линник.

"Навіщо їхати до Угорщини? коли термальні джерела під вікном", - убежден Евгений Владимирович.

"Похоже, что Том Круз уже приступил к съемкам нового фильма-катастрофы в Киеве", - пишет Аня Бондаренко.

"Слава Кличко!", - втавил свои пять копеек Алексей Гуз.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве возле одного из жилых домов прорвало трубум, и жильцы остались без горячей воды. Киевлянка опубликовала видеоролик, на котором запечатлено, как из-под земли вырывается мощная и высокая струя воды.

"В доме нет горячей воды, зато она появилась возле дома в виде фонтана)…", — отметила Шевчук.