"Появился фонтан": в Сети сообщили о серьезной аварии в Киеве, опубликовано видео

В Киеве из-за аварии появился "фонтан" / Скриншот

В Киеве возле одного из жилых домов прорвало трубу, и жильцы остались без горячей воды.

В столице в одном из дворов из-за аварии появился "фонтан", написала местная жительница Наталия Шевчук в Facebook.

Киевлянка опубликовала видеоролик, на котором запечатлено, как из-под земли вырывается мощная и высокая струя воды.

"В доме нет горячей воды, зато она появилась возле дома в виде фонтана)…", — отметила Шевчук.

В доме нет горячей воды, зато она появилась возле дома в виде фонтана))) Опубліковано Наталією Шевчук Понеділок, 29 липня 2019 р.

Ранее в Киеве в Подольском районе — на Виноградаре — возле поликлиники на дороге провалился асфальт, образовалась большая яма. Движение по одной полосе перекрыто, ведутся ремонтные работы.