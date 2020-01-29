Первый пошел: бывший чинуша из "ДНР" явился в СБУ с повинной

Бывший иновник "ДНР" сдался СБУ / УНИАН

Контрразведчики Службы безопасности Украины похвастались успешной спецоперацией, в ходе которой вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности" самопровозглашенной "ДНР".

По информации, сразу после вывода из "ДНР" бывший чиновник боевиков официально оформил соответствующее заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".

Так стало известно, что псевдо-министр принимал участия в заседаниях "правительства ДНР".

В СБУ уточнили, что когда псевдо-чинушу лишили должности, он занялся бизнесом, мечтая вернуться в Украину.

Важно то, что мужчина предоставил украинским правоохранителям факты, которые красноречиво свидетельствуют о непосредственной причастности России к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области.

Более того, мужчина также рассказал о причастности российских чиновников, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области в качестве "советников", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса "ДНР".

Также работники СБУ обнародовали видео, на котором зафиксировано, как задержанный чинуша рассказывает, что был назначен "министром" в "правительстве" Александра Бородая по протекции "вице-премьера" Александра Калюсского.

Читайте такжеПушилину "сплели лапти": главарь "ДНР" срочно покинул ДонецкНапомним, ранее в Донецке застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной "ДНР" Алексея Кривулю – позывной Грин. Убийство произошло вечером 20 января.

К слову, информацию об убийстве Грина подтвердил глава так называемой пресс-службы Вооруженных сил "ДНР" Даниил Безсонов. В то же время журналист Денис Казанский в соцсетях пишет, что Кривулю застрелили в подъезде.

"Вчера вечером в Донецке выпилили очередного полевого командира "ДНР" Алексея Кривулю (позывной Грин). Он был заместителем командира батальона Пятнашка. Воевал в Славянске с первых дней. Пушут, что Кривулю застрелили в подъезде. Опять все спишут на "неуловимую украинскую ДРГ", - сообщил Казанский в своем твиттере.