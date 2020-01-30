Во Львове уничтожили авто известной журналистки: подробности и фото

Сожженная машина / Facebook

Во Львове в ночь со среды на четверг, с 29 на 30 января, неизвестные злоумышленники осуществили поджог автомобиля, принадлежащего журналистке Радио Свобода Галине Терещук.

Такое сообщение и фотографии на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал супруг пострадавшей Василий.

По его словам, сосед заметил из окна как неизвестный, одетый в куртку и со скрытым капюшоном лицом положил пакеты под "дворники" машины и немедленно поджег их. На возмущенные крики - дескать, подожжешь всю улицу, злоумышленник ответил "Нет, только эту машину".

В результате поджога автомобиль был полностью уничтожен пламенем.

Семья Терещуков расценивают инцидента как атаку на свободу слова и версии бытового конфликта отвергают. Соответствующее заявление они подали в полицию.

Напомним, ранее 12 мая 2019 года, в Киеве неизвестные злоумышленники подожгли припаркованный у подъезда автомобиль журналиста Владимира Егорова - главного редактора телеканала TVi.