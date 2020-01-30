Покушать хлебушка: в Крыму чиновницы в шубах поиздевались над блокадниками

Чиновницы с хлебом у блокадницы / Facebook

На аннексированном Россией полуострове Крым чиновники 27 января, в очередную годовщину полного снятия нацистской блокады с Ленинграда во время Второй мировой войны, навестили проживающих в Керчи 11 пенсионеров-блокадников. И торжественно вручили им по батону и по медали.

Соответствующее фото глава Керченского городского совета Мая Хужина написала в Facebook.

Читайте такжеЗахват самолета: в Москве террорист угрожает взорвать самолет в аэропортуНа снимке четко видно, как чиновницы, одетые в шубы, вручают блокадницам батоны и медали, а потом фотографируются с пенсионерами.

Напомним, ранее граждане РФ начали в массовом порядке посещать аннексированный Кремлем полуостров Крым через материковую Украину, а не по Керченскому (Крымскому) мосту.