Зачем мост: россияне массово катят в аннексированный Крым через материковую Украину

Российские автомобили в Мелитополе / скриншот из видео

Граждане РФ начали в массовом порядке посещать аннексированный Кремлем полуостров Крым через материковую Украину, а не по Керченскому (Крымскому) мосту.

В городе Мелитополь (Запорожская область), который давно называют "воротами" на полуостров, в последнее время стали часто замечать автомобили с российскими номерами.

К слову, трасса Е-105 проходит через Мелитополь и ведет к КПП "Чонгар" в Херсонской области - пункт пропуска в Крым.

Кроме того, в населенном пункте Константиновка (что под Мелитополем) местные жители недавно обратили внимание на курсирующий автомобиль такси с московскими номерами.

Напомним, ранее, в конце 2019-го, россияне с большой помпой и участием президента РФ Владимира Путина открыли железнодорожное сообщение по Керченскому мосту в аннексированный Крым.