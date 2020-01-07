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Зачем мост: россияне массово катят в аннексированный Крым через материковую Украину

7 января 2020, 21:34

Вместо широко распиаренного в росСМИ Керченского моста много россиян предпочитают кататься в аннексированный Крым через материковую Украину.

Автомобили, россияне
Российские автомобили в Мелитополе / скриншот из видео

Граждане РФ начали в массовом порядке посещать аннексированный Кремлем полуостров Крым через материковую Украину, а не по Керченскому (Крымскому) мосту.

В городе Мелитополь (Запорожская область), который давно называют "воротами" на полуостров, в последнее время стали часто замечать автомобили с российскими номерами.

К слову, трасса Е-105 проходит через Мелитополь и ведет к КПП "Чонгар" в Херсонской области - пункт пропуска в Крым.

Кроме того, в населенном пункте Константиновка (что под Мелитополем) местные жители недавно обратили внимание на курсирующий автомобиль такси с московскими номерами.

Напомним, ранее, в конце 2019-го, россияне с большой помпой и участием президента РФ Владимира Путина открыли железнодорожное сообщение по Керченскому мосту в аннексированный Крым.

Россия Мелитополь аннексия Крыма россияне
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