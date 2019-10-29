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Крымский мост рухнет? Эксперт высказался о "мечте" украинцев

29 октября 2019, 06:01

Существует множество современных технологий, которые позволяют минимизировать риск того, что Крымский мост развалится.

Крымский мост
Если Крымский мост рухнет, то пострадает Украина / РГ

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко не согласен с мнением многих экспертов о том, что построенный оккупантами Крымский мост рано или поздно развалится.

Романенко считает, что россияне "вполне справедливо носятся с Крымским мостом", так он обеспечил новую логистику для Крымского полуострова.

"Теперь в Крым реально можно перебрасывать намного больше товаров, грузов и людей. Так что это – чисто стратегический инфраструктурный объект, с помощью которого Россия усилила свое присутствие на полуострове на долгосрочную перспективу. Таков функционал этого моста", - заявил эксперт во время чата на Главреде.

"Все эти мысли о разрушении Крымского моста – только наши фантазии", - считает Юрий Романенко. 

В то же время руководитель политических программ Украинского института будущего выразил сомнение, что Крымский мост рухнет.

"Но сколько же можно быть такими наивным мечтателями? Почему он должен завалиться? Потому что там какие-то плавуны? Послушайте, да существует куча современных технологий, которые позволяют минимизировать все эти риски! Этот мост стоит уже второй год и нормально функционирует", - отметил он.

При этом эксперт уверен, что даже если Крымский мост рухнет, то Украина понесет потери, в частности, из-за того, что полностью остановится судоходство в Керченском проливе.

"(…) наши азовские порты умрут. Они и так на ладан дышат. Ведь, например, порт в Мариуполе в три раза сократил перевалку грузов. Если завалится Крымский мост, Украина серьезно пострадает – все Приазовье очень просядет", - отметил Романенко и добавил, что Украина совершенно не готовится к этому сценарию.

Читайте такжеРоссийский эксперт пояснил, почему Крымский мост обреченНапомним, военный эксперт, полковник Олег Жданов считает, что Крымский мост может стать очень полезным для Украины, когда ныне оккупированный полуостров вернется под юрисдикцию Киева. При этом он согласился с тем, что построенный оккупантами мост – ненадежен, есть проблемы не только с экологией, но и с геофизикой.

"Потому дай бог, чтобы он простоял", - отметил Жданов.

Россия Мариуполь Юрий Романенко Крымский мост новости Украины
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