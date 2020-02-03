"Х*йло застрелится теперь": Эрдоган пообещал жилье крымским татарам

Эрдоган в Киеве пообещал жилье крымским татарам / president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместного с Владимиром Зеленским брифинга в Киеве в понедельник, 3 февраля, заявил, что турецкие власти решили обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар, покинувших Крым после аннексии.

"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал президент Турции.

Отметим, в то же время в соцсетях активно обсуждают обращение Эрдогана к почетному караулу на украинском языке и его "Слава Украине!".

"Х*йло застрелиться тепер. Зранку Ердоган не схотів з ним спілкуватися перед візитом в Україну, вчора розгромив іхтамнетов у Сирії, а тепер щє й "Слава Україні"!", - пишет пользователь Сети.

"Слава нации! Пи*дец Российской федерации!", - пишет другой пользователь Сети.

"Закрыл глаза, представил, идет Эрдоган во Внуково-2, проходит почетный караул, и как гаркнет:"СЛАВА УКРАИНЕ!" Вот будет пи*дец", - добавил некто в Сети.

Читайте такжеЭрдоган перешел на украинский - выкрикнул "Слава Украине!"Напомним, ранее сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл с официальным визитом в Киев, заверил, что поддерживает Украину. По его словам, турецкая власть не признает аннексию Российской Федерацией Крыма.

"Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением", – сказал президент Туриции.