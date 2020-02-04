Социологи назвали главное изменение, которое украинцы ожидают от Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты соцопроса, в котором респонденты назвали первоочередные изменения, которых украинцы ожидают от президента.

Среди главных ожиданий от действий главы государства - прекращение военных действий на востоке Украины, которое поддерживают 64% украинцев.

Вместе с тем усиление борьбы с коррупцией ожидают 45% опрошенных, возрождение промышленности -30%, повышение социальных стандартов - 24%, повышение качества медицины - 22%.

Результаты социсследования подтвердили, что за последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности.

"Выбирая между приоритетами экономического развития, куда в первую очередь следует направить государственные ресурсы, опрошенные скорее склонны поддерживать развитие промышленности и инвестиций (65%). 28% - за увеличение размеров субсидий и социальных выплат. Выбирая между увеличением размеров заработных плат медиков и развитием школ, больниц и внедрение новых технологий, 59% поддерживают последний приоритет, 29% - за рост размеров выплат", - рассказали в группе Рейтинг.

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Также 76% опрошенных видели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского. Среди них две трети оценили его положительно, 22% - нейтрально, 13% - отрицательно.

Напомним, согласно результатам социологического исследования Центра Социальный мониторинг и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, четыре партии имеют шансы попасть в Верховную Раду Украины.