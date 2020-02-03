"Отколовшийся" Голос и Слуга народа в лидерах: в Раду проходят 4 партии – опрос

За Слугу народа отдали бы свои голоса 38,9% украинцев / УНИАН

Четыре партии имеют шансы попасть в Верховную Раду Украины, если бы парламентские выборы проходили уже сейчас.

Согласно результатам социологического исследования Центра Социальный мониторинг и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, более трети тех, кто будет голосовать и определился с выбором, отдали бы свои голоса за Слугу народа.

Президентская партия получила бы на выборах 38,9% голосов избирателей, Оппозиционная платформа – За жизнь – 14,8%, ВО Батькивщина – 10,8%, Европейская солидарность – 10,6%.

/ smc.org.ua

Кроме того, еще три партии, с отставанием в пределах статистической погрешности, имеют шансы попасть в парламент.

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ВО Свобода набирает 4,6% голосов, Голос –4,4%, Сила и честь – 3,9%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому опустился до 49,4% украинцев. При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан.