Эксперт спрогнозировал, оправдаются ли планы Украины на турецкий газ

По мнению специалиста, обсуждения темы газа во время визита Эрдогана в Киев можно оценить вполне однозначно.
Во время недавнего визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину в понедельник, 3 февраля, в деталях обсуждалась тема энергоносителей.
Соответствующую информацию в материале для портала ZN озвучил эксперт по вопросам международной политики Владимир Кравченко.
По его мнению, подобные переговоры турецкой делегации и представителей Украины – всего лишь "ритуальная дань давним инициативам".
"Сегодня в этих планов мало шансов на реализацию. В том числе из-за инфраструктурных причин. И в Киеве, не говоря уже о Анкару, это хорошо понимают", - полагает эксперт.
Читайте такжеВ Украине озвучили неутешительный результат запуска Турецкого потокаКроме того, Кравченко утверждает, что все участники делегации Эрдогана имеют крайне низкий уровень профессионализма.
"Эрдогана в Киев сопровождали заместители министров иностранных дел, внутренних дел и обороны. Этому можно найти объективное объяснение: тогда же глава МИД Турции принял участие во встрече Организации исламского сотрудничества, где обсуждался план Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта, а в Сирии резко обострилась ситуация", - подытожил он.
Напомним, ранее российский эксперт по энергетическим вопросам Михаил Крутихин в деталях объяснил, зачем РФ газопровод Турецкий поток.