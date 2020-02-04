Эксперт спрогнозировал, оправдаются ли планы Украины на турецкий газ

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Во время недавнего визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину в понедельник, 3 февраля, в деталях обсуждалась тема энергоносителей.

Соответствующую информацию в материале для портала ZN озвучил эксперт по вопросам международной политики Владимир Кравченко.

По его мнению, подобные переговоры турецкой делегации и представителей Украины – всего лишь "ритуальная дань давним инициативам".

"Сегодня в этих планов мало шансов на реализацию. В том числе из-за инфраструктурных причин. И в Киеве, не говоря уже о Анкару, это хорошо понимают", - полагает эксперт.

Читайте такжеВ Украине озвучили неутешительный результат запуска Турецкого потокаКроме того, Кравченко утверждает, что все участники делегации Эрдогана имеют крайне низкий уровень профессионализма.

"Эрдогана в Киев сопровождали заместители министров иностранных дел, внутренних дел и обороны. Этому можно найти объективное объяснение: тогда же глава МИД Турции принял участие во встрече Организации исламского сотрудничества, где обсуждался план Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта, а в Сирии резко обострилась ситуация", - подытожил он.

Напомним, ранее российский эксперт по энергетическим вопросам Михаил Крутихин в деталях объяснил, зачем РФ газопровод Турецкий поток.