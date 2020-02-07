Бойня в Донецке: боевик "ДНР" устроил массовый расстрел и застрелился

В Донецке боевик "ДНР" устроил массовый расстрел / Reuters

В Донецке произошло массовое убийство: боевик "ДНР" расстрелял четверых и покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщается в в социальных сетях сторонников боевиков.

"5.02.2020 погиб мой друг Гарик, дома осталась вдовой жена с двумя детьми. Гражданский, бывший офицер МВД. Погибло еще 3 человека. Пятый – кто это "натворил" – когда прошла "белка", самозастрелился. Чулковка в районе 22 вечера это слышала. Царствие небесное. Имена, чины не пишу специально. В новостях до сих пор тишина, видимо, заминают", - написал пользователь под ником Donbass Cat.

Отметим, что массовый расстрел в Донецке подтверждают также и другие источники.

"Этой ночью в Донецке дикие разборки были. В итоге 5-200х. Одного, в Рай не примут. Интересно как быстро детали в сеть протекут", - пишет Телеграм-канал Ясиноватая Донбасс на линии огня.

В группе Инцидент Донецк в соцсети один из пользователей рассказал, что бойню устроил один из сотрудников "мвд".

"Мусора бухали и один из них вро де бывший белку словил и положил друганов))) а когда рыжая с плеча слезла и смекнул что наделал сам в утиль пошел! Вроде так! А что скажет официальная версия МВД бог его знает!", - написал пользователь Артем Кот.

Напомним, ранее сообщалось, что новым "премьер-министром" террористической "ДНР" стал российский гражданин Владимир Пашков.