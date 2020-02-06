"Новое смоляное чучелко": россиянин стал "премьер-министром" "ДНР"

Владимир Пашков / Новости Иркутска

Новым "премьер-министром" террористической "ДНР" стал российский гражданин Владимир Пашков.

Он в 2015 году занимал должность вице-губернатора Иркутской области России. Кроме того, Пашков являлся руководителем ЗАО Внешторгсервис, которое фактически управляло рядом предприятий на оккупированных российскими силами территориях Донецкой и Луганской областей.

"Еще немного про "гражданскую войну". Был в ДНР "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в "народной республике" что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого "премьер-министра", а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут", - пишет в Facebook блогер Денис Казанский.

Он также обратил внимание на то, что Пашков является гражданином России, уроженцем города Братска.

"Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство", - добавил Казанский.

Пользователи в Сети также прокомментировали появление нового "премьера" у донецких террористов:

"Зато без фашистов, натовцев и нахлебников из Евросоюза", "Когда они все выздыхают?", "Это типа они решили больше не стесняться и при Козаке будет такая политика кадров?", "Разве иностранцы в правительстве это не фишка Украины? Яресько, Абрамовичус, Саакашвили, Деканоидзе...Я уже молчу про наших депутатов у которых по 3-4 паспорта. И Вишенка на торте это панамский паспорт Порошенко:))) Вас ведь не смущает что человек который возглавляет Свиноборонпром - гражданин Литвы?", "Онанченко был куратором от ФСБ, пока Пушила был от администрации Хъйла куратором, т.е. от Суркоева-Дудая. Ну и ГРУ понятно КОГО там курируют. И они стают груз200", - прокомментировали новость пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-чиновник из "ДНР" явился в СБУ с повинной.