СМИ узнали подробности бойни в Донецке: кто устроил кровавую расправу

В Донецке "МГБшник" из автомата Калашникова расстрелял людей, узнали журналисты / Reuters

В захваченном боевиками "ДНР" Донецке кровавая бойня произошла в кафе в среду, 5 февраля.

Бойня была на окраине города - в поселке Чулковка, ее устроил и покончил с собой сотрудник "Министерства госбезопасности ДНР", сообщает Новости Донбасса со ссылкой на источник.

По его словам, трое из четырех жертв "МГБшника" - сотрудники "МВД" псевдореспублики.

"…они отмечали "День следственных органов МВД ДНР" в кафе. Представитель "МГБ" тоже был выходцем из "органов внутренних дел".

Источник сообщил, что в ходе празднования между "МГБшником" и его знакомыми из "МВД" возник конфликт. Собеседник добавил, что после конфликта сотрудник "МГБ" из автомата Калашникова расстрелял знакомых из "МВД" и таксиста.

Ранее СМИ выяснили, что в Донецке бывший офицер "МВД" совершил массовое убийство и покончил с собой. В соцсетях писали, что злоумышленник словил "белку и положил друганов".