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"Вы что, ожидали": Джемелев поставил на место жаждущих днепровской воды в Крыму

8 февраля 2020, 20:05

Мустафа Джемелев напомнил, что ответственность за людей на оккупированной территории несет страна-агрессор

Вода в Крыму
Вода в Крыму / censor.net.ua

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал условие, при котором аннексированный Российской Федерацией Крым получит воду. По его словам, днепровскую воду пустят на полуостров после его возвращения Украине.

"Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов", - рассказал Джимелев в интервью Крым.Реалии.

При этом он посоветовал не давить на жалость рассказами об ущербе для жителей Крыма.

"Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали? Напомню, что в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года вся ответственность за положение людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта, так что говорить о гуманитарных вещах нам не надо", – подчеркнул лидер крымскотатарского народа.

Как ранее сообщал Главред, в аннексированном Россией Симферополе вода в частные и многоквартирные дома будет подаваться по графику

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