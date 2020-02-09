"Дурь голубая генерала без армии": Джемилев дал совет Зеленскому, как вернуть Крым

Джемилев рассказал, как можно вернуть Крым / Reuters

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, который ранее рассказал об ужасах жизни в Крыму, сообщил, что хоть "нормандская встреча" и предназначена для решения вопросов, связанных с Донбассом, а не Крымом, все зависит от настойчивости президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению Джемилева, если поднять крымский вопрос на "нормандской четверке", президент России Владимир Путин, кроме своих стандартных слов, что тема Крыма закрыта, может сказать, что это не формат для Крыма.

"В прошлый раз Владимир Зеленский лишь упомянул, что Крым – это Украина. Надо было настаивать на том, что если мы всерьез хотим наладить отношения между нашими странами, то необходимо, чтобы соседи уважали территориальную целостность Украины. Поэтому нормальных отношений с Россией быть не может до последнего квадратного метра нашей земли. Надеемся, что подобное когда-то прозвучит. Мы считаем, что вопросы Донбасса и Крыма должны рассматриваться одновременно", – подчеркнул Джемилев.

В то же время Джемилев отметил, что формата для решения крымских вопросов сейчас нет.

"Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран. Здесь нужно создать такие условия, чтобы Россия очень захотела сесть за стол переговоров. Пока Россия не соглашается ни на какие разговоры, но согласится, если будут соответствующие санкции. Сейчас они пока недостаточно жесткие", – резюмировал Джемилев, передает Крым.реалии.

Отметим, в комментарих под видео с интервью Джемилева много скепсиса.

"Мне эта херня напоминает старый советский анекдот:на заседании бюро райкома партии обсуждается вопрос, в какой цвет покрасить коровники, чтобы скотина не сдохла, а доилась, размножалась и давала привес. Фантазируйте дальше", - пишет пользователь Сети.

"Боже! Какой форточник хвастливый выдумщик", - считает Алла Шабанова.

"Джемелева в крыму люди в паганох ждут как главу терорестичиской организации. Пусть идет в первых рядах этого марша", - отметил Александр Рассоленко.

"Марш на Крым - это дурь голубая генерала без армии", - высказался Валентин Гондарев.

Читайте также"Хрен с Крымом, верните Кубань": в Сети ажиотаж из-за необычной карты УкраиныНапомним, ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал условие, при котором аннексированный Российской Федерацией Крым получит воду. По его словам, днепровскую воду пустят на полуостров после его возвращения Украине.

"Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов", - рассказал Джимелев.