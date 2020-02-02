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"Холст, говно, плотоядная гусеница": Джемилев рассказал об ужасах жизни в Крыму

2 февраля 2020, 08:41

По словам Джемилева, тех, кто молчит, в Крыму не трогают, остальные похищены, убиты или сидят в тюрьмах.

Крым
Джемилев рассказал, как люди живут в аннексированном Крыму / УНИАН

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который ранее встретился с Олегом Сенцовым, рассказал об ужасах жизни в аннексированном Крыму.

Джемилев отметил, что ФСБ может вызвать на разговор даже за "лайк" или комментарий к публикации в интернете, которая не понравилась спецслужбам.

"Сейчас моя супруга там. Тишина, как на кладбище. Те, кто мог говорить и высказывать свою точку зрения, или были похищены и убиты, или сидят в тюрьмах. Тех, кто молчит – не трогают. Коллаборанты по домам попрятались, на людях не показываются. Люди боятся друг с другом говорить на темы кроме бытовых – молчат про Украину, оккупацию. Да что говорить, если российские спецслужбы следят за интернетом. Если кто-то лайк поставил под статью, которая не нравится русским, уже вызывают на разговоры с ФСБ", – сказал Джемилев, передает Апостроф.

Кроме того, он обратил внимание на то, что даже сам Путин каждый раз специально игнорирует тему Крыма. Например, ничего не говорил о полуострове в недавнем послании к Федеральному собранию. 

Добавим, что в соцсетях охотно делятся реалиями жизни в захваченном Путиным Крыму, и это в основном жалобы.

"Пока "тело", которое по стечению обстоятельств называют министром экологии Крыма, Нараев, думает о покупке очередной недвижки за пределами России, Крым продолжает утопать в мусоре. С такими темпами у нас будут мусорные потопы, как, например, на Гаити в прошлом году", - пишет некто под ником Крымский республиканец.

"Плотоядная гусеница пытается сожрать бабушку и заполучить ее гнездышко, чтобы вылупиться в бабочку. Крым, наши дни. Холст, говно, палки, барбитураты. Неизвестный художник-татарин", - отметил Дмитрий Комков.

"Прошло шесть лет. По твитуру продолжают блуждать неприкаянные украинцы, не способные понять, что значительная часть россиян всегда была против Путина, всегда была на стороне Украины и против войны, и что Крым тут почти никому никогда не был нужен. Дурак - понятие наднациональное", -  добавил некий пользователь Сети.

"Оккупанты в Керчи отправили делегацию "чиновниц" в шубах к 11 старикам, которые, как отмечается, "пережили блокаду Ленинграда". Бабы в шубах подарили нищим пенсионерам по батону и наскоро сделанной медальке. Шубы и батон, батон и шубы...", - добавил некто под ником Крымский бандеровец.

Читайте также"Нех*й было быковать": дипломаты США просят Россию снять железный занавес с КрымаНапомним, ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заверил, что для возвращения незаконно аннексированного Крыма будут использоваться все возможные инструменты.     

"Крым – это Украина. Безусловно, мы будем использовать все инструменты, в первую очередь дипломатические… Сегодня я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации", – рассказал Ермак.

При этом Ермак особо отметил, что власти не прекратят заниматься вопросом полуострова, пока он не будет возвращен в состав Украины.

Мустафа Джемилев аннексия Крыма новости Крыма
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