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В Слуге народа пояснили, что будут делать с фейковыми Telegram-каналами

10 февраля 2020, 17:41

Политики намерены после утверждения закона О медиа обращаться в суд Лондона.

Потураев
Потураев намерен добиваться справедливости в суде Лондона / Фото: Фокус

Нардеп от партии Слуга народа Никита Потураев пояснил, как власть намерена бороться с многочисленными фейками, которые распространяются посредством Telegram-каналов.

"Их мы тоже не собираемся закрывать. Во-первых, они сами скоро лопнут, как лопнули российские. Мода пришла — мода уйдет. Это как производство джина в Великобритании в XVIII веке. Тогда было много шума из-за того, что нация спивается и вот-вот сопьётся окончательно. А потом спиртное социализировали. Так же будет с Telegram-каналами. В конце концов они социализируются", - сказал он в интервью изданию Фокус.

По словам политика, со временем Telegram-каналы или будут производить качественный контент, или перестанут существовать из-за отсутствия подписчиков. Он высказал мнение, что попытки оспорить деятельность таких каналов в украинских судах будут глупыми и бесперспективными.

Потураев добавил, что после принятия закона О медиа будут основания, чтобы обратиться с письмом к создателям Telegrama и предпринимать более конструктивные меры.

"Когда закон О медиа примут, государство напишет письмо братьям Дуровым в Лондон и вежливо попросит их показать, кто у телеграм-каналов бенефициар. Нам ведь неважно, кто пишет тексты. Важно, кто деньги дает. Дуровы нам скажут: "Нет, мы не хотим вам помогать" или проигнорируют нас. Тогда наш представитель поедет в Великобританию и обратится в Высокий суд Лондона с просьбой принудить Телеграм выполнить требования украинского законодательства", - отметил он.

Нардеп добавил, что после прохождения данных процедур и выполнения украинского законодательства Telegram-каналы могут работать дальше без каких-либо проблем.

Как ранее сообщалось, создатель сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что использование приложения WhatsApp может нести угрозы для пользователей.

Напомним, американский хакер заявил, что минусами мессенджера Telegram является то, что он не имеет открытый исходный код, не использует стандартные криптографические протоколы и по умолчанию не использует сквозное шифрование.

Слуга народа Павел Дуров запрет Telegram мессенджер Telegram новости Украины и мира Никита Потураев
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