Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

WhatsApp может быть опасен для пользователей / Indiatoday

Создатель сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что использование приложения WhatsApp может нести угрозы для пользователей.

"Пользователи при смене смартфонов часто оставляют резервные копии данных в облачном хранилище, которые не шифруются… Источником угрозы для сохранения тайны переписки могут быть также бэкдоры — намеренно созданные разработчиками приложения, выявляющие изъяны в безопасности", - сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, на разработчиков программ могут оказывать влияние правоохранительные органы. Он добавил, что за прошлый 2019 год в WhatsApp было обнаружено 12 сбоев, замаскированных под неожиданно обнаруженные угрозы.

Основатель Telegram также указал на недостатки шифрования в WhatsApp. Он отметил, что его исходный код скрыт, а двоичные файлы приложений запутаны, что затрудняет их анализ. Дуров посоветовал не доверять приложениям, в которых имеется исходный код, как в WhatsApp.

Напомним, американский хакер заявил, что минусами мессенджера Telegram является то, что он не имеет открытый исходный код, не использует стандартные криптографические протоколы и по умолчанию не использует сквозное шифрование.