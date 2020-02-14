Расстрел пластического хирурга в Киеве: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Андрея Сотника / timeszp.co

В пятницу, 14 февраля, сотрудники Нацполиции совместно с пограничниками задержали в аэропорту Одессы иностранца, подозреваемого в убийстве пластического хирурга, застреленного в Киеве 2 февраля.

Как рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, подозреваемый намеревался выехать за пределы Украины.

"Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", - подчеркнул он в комментарии Интерфакс-Украина.

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В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, добавил Крищенко.

Андрей Сотник / Фото Facebook

Напомним, 2 февраля около 18 часов на улице Саксаганского в Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Погибшим оказался известный пластический хирург Андрей Сотник.