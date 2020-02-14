  1. Главная
  3. Украина

"Меня невозможно забыть": в Сети появились валентинки с Порошенко, Зеленским и Богданом

14 февраля 2020, 17:25

Целая подборка ироничных валентинок была выложена в Facebook.

  • Валентинки с политиками Слово и дело
  • Валентинки с политиками Слово и дело
  • Валентинки с политиками Слово и дело
  • Валентинки с политиками Слово и дело
  • Валентинки с политиками Слово и дело
  • Валентинки с политиками Слово и дело
  • Валентинки с политиками Слово и дело
  • Валентинки с политиками Слово и дело


14 февраля, в честь Дня святого Валентина (День всех влюбленных) в сети появилась подборка поздравлений-валентинок с изображением известных украинских политиков и их цитатами. 

Юмористические картинки появились на странице в Facebook портала Слово и дело. "Кохайтеся, чорноброві", - подписаны валентинки.

К примеру, на картинки с юмористическими подписями попали: экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская, глава МВД Арсен Аваков, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Юлия Тимошенко и т.д.

Напомним, ранее в Сети появились красочные новые валентинки для бывших возлюбленных. Позднее Главред рассказывал, как легко делать необычные валентинки своими руками.

День святого Валентина День всех влюбленных Петр Порошенко Андрей Богдан Юлия Тимошенко
Сейчас вы просматриваете новость «"Меня невозможно забыть": в Сети появились валентинки с Порошенко, Зеленским и Богданом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:40
У Facebook новый дизайн - как включить и как он выглядит?
17:25
"Меня невозможно забыть": в Сети появились валентинки с Порошенко, Зеленским и Богданом Фото
17:12
Перепись населения через спутник: Дубилет похвалился поддержкой ООН Видео
17:08
Когда ретроградный Меркурий 2020, и что нельзя делать: советы астролога Видео
17:07
Очень странные дела 4 сезон: трейлер-клюква от Netflix
16:59
В Украине придумали нововведения для молодых родителей: что изменилось
16:56
В Сенате США похвалили Зеленского и заявили о поддержке Украины
16:47
Следом за Помпео: в Украину едет новый чиновник из Госдепа США
16:47
Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского Видео
16:42
Секс-видео соратника друга Путина обнародовал скандальный россиянин Видео
16:35
В Epic Games Store началась распродажа во имя любви к играм
16:34
"Профан врет": в Сети оценили новую мантру Гончарука о снижении цен в платежках
16:17
"Представляю государство": Лещенко рассказал, как попал в Укрзализныцю
15:50
Поздравление с Днем святого Валентина не от Бога – ПЦУ Видео
15:38
Политолог объяснил, почему Путин пытается смягчить политику по Украине
15:37
Жуткое ДТП с восемью жертвами в РФ: установлены личности погибших заробитчан Фото
15:06
Steam теперь может сам советовать, во что вам поиграть
15:01
Убийство Шеремета: суд отказался смягчить меру пресечения Кузьменко и Дугарь
14:59
Зеленский поговорил с Путиным: детали беседы
14:56
"Выбор мечты сделан": в Кремле ответили на инициативу Зеленского про "город-сад"
14:41
Щелчок по носу: ЕС отказалась пускать на свой рынок курятину из Украины
14:31
Расстрел пластического хирурга в Киеве: полиция задержала подозреваемого
14:14
"Сиси-писи, голые жопы": Собчак топлес показала "групповушку"
14:03
Война на Донбассе: в Мюнхене согласовали 12 шагов к миру
14:02
Зеленский несет чушь: почему украинцам не светят польские зарплаты
13:57
14 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Валентина и с Днем компьютерщика Видео
13:55
Расследование о "встрече Зеленского и Патрушева" убивает двух зайцев мнение
13:49
В семейках и на гулянке: в Сети показали новые фото юного Гончарука Фото
13:42
"Срамота какая, интим напоказ": Бузова без белья показала секс-сюрприз
13:38
Как скачать видео и музыку с ВКонтакте - топ лучших сервисов и приложений
13:37
Борьба с килограммами – и с пистолетом: в киевском спортзале устроили стрельбу
13:31
Чем отличается Оман от панамско-мальдивских приключений Порошенко мнение
13:21
Не только в Раде: в польском Сейме скандал из-за депутатского фака Видео
13:06
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: путч в личной жизни и буря страсти
13:04
Доставка посылок AliExpress: в Новой Почте пожаловались на коронавирус
12:59
"Стоять на коленях": Лукашенко рассказал, как Путин намекает на присоединение
12:50
PlayStation 5 из-за дефицита компонентов может стоит дороже, чем ожидалось
12:50
Настя Каменских и Juan Magan: Lollipop - премьера и перевод песни Видео
12:24
"Желание подождать": в Минздраве заявили о "тормозах" медреформы Видео
12:22
Все детали новых правил выхода на пенсию в Украине – что меняется кардинально Видео
12:20
В Минобороны открестились от ликвидации призыва на срочную службу
12:17
Сюжет о Зеленском и Патрушеве: в ОП собрались судиться з журналистами
12:02
Italian Best Shorts - романтический вечер на День Влюбленных
11:49
"Встреча" Зеленского и Патрушева: в Кремле отреагировали
11:35
"Зимы не будет": климатолог дала пугающий прогноз для Украины
11:33
"Свидетельствует о признании": экс-главарь "ДНР" заявил о возвращении Суркова
11:16
Бэтмен 2021: дата выхода, сюжет, актеры и первый тизер Видео
11:03
"До +10": прогноз погоды для Киева на ближайшие дни Фото
11:02
Болели шесть человек: в Одессу прибыл контейнеровоз из Китая
10:58
Еще одна церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять