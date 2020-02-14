"Меня невозможно забыть": в Сети появились валентинки с Порошенко, Зеленским и Богданом



14 февраля, в честь Дня святого Валентина (День всех влюбленных) в сети появилась подборка поздравлений-валентинок с изображением известных украинских политиков и их цитатами.

Юмористические картинки появились на странице в Facebook портала Слово и дело. "Кохайтеся, чорноброві", - подписаны валентинки.

К примеру, на картинки с юмористическими подписями попали: экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская, глава МВД Арсен Аваков, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Юлия Тимошенко и т.д.

Напомним, ранее в Сети появились красочные новые валентинки для бывших возлюбленных. Позднее Главред рассказывал, как легко делать необычные валентинки своими руками.