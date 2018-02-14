"Спасибо тебе, но баба в отношениях должна быть одна". В Сети появились новые валентинки для бывших

В Сети пользователи приняли участиев ежегодном флешмобе, приуроченном ко Дню святого Валентина — "Валентинки для бывших".

В Twitter юзеры опубликовали послания своим бывшим возлюбленным с хэштегом #ВалентинкиДляБывших.

"Хочу подарить тебе валентинку, которая плюет в лицо, когда ее открываешь... Спасибо тебе, но баба в отношениях должна быть одна", — написала bulochka.

"Благодаря вам я поняла, что книги интереснее... Если бы не ты, я бы не так усердно училась на психолога", — отметила сонная. "Мы с тобою влюблены, ты в меня, а я — в блины", — поделилась Vasyukova Alexandra. "Искренне жалею, что била тарелки о стену, а не о твою голову", — пошутила ася.

Каждый раз, покупая в супермаркете корнишоны, вспоминаю о тебе #ВалентинкиДляБывших — Сонная Пчела (@imaaayya) February 14, 2018

"Говорят, перед смертью перед глазами проносится вся жизнь. Я бы увидел тебя, потому что ты самое огромное, что было в моей жизни", — сострил Николай Сычев. "Из-за закона о курении в общественных местах, тебе больше нельзя курить в своей постели", — говорится в аккаунте 777Strange.

"Спасибо, что позволял платить за тебя. Теперь я умею вычислять жлобов", — подчеркнула драй.

Вспоминаю о тебе каждый раз когда на пачке сигарет попадается "импотенция" #ВалентинкиДляБывших — bulochka (@_aaalina_) February 14, 2018

"На время наших отношений моей любимой телепередачей стало ток-шоу "Я сама", — поделилась янки го. "Благодаря тебе хорошо научился работать по дереву", — опубликовал шутку толстяк страдает.

Ранее сообщалось, что крупнейший интернет-поисковик Google, принадлежащий одноименной американской корпорации, создал романтичный дудл ко Дню святого Валентина. В новом коротком мультфильме главные герои — два влюбленных лебедях (птиц считают символом верности).

