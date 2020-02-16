Социологи выяснили, сколько украинцев готовы выйти на новый Майдан

На новый Майдан готовы выйти 3,4% опрошенных, поделились социологи / УНИАН

Центр социальных и маркетинговых исследований – Socis – в феврале 2020 года поинтересовался, в какой форме украинцы готовы защищать свою гражданскую или политическую позицию, и узнал, что 3,4% опрошенных готовы выйти на акции гражданского неповиновения (новый Майдан).

Большинство респондентов – 73,5% – готовы защищать свою гражданскую или политическую позицию при помощи участия в выборах.

Социологи выяснили, что 32,1% опрошенных готовы отстаивать свою позицию при помощи подписания разного рода петиций и обращений, а еще 13% – готовы участвовать в акциях протеста.

По данным исследователей, 4,6% участников опроса для защиты своей гражданской или политической позиции готовы взять в руки оружие, а 3,2% респондентов – готовы вступить в оппозиционную партию.Читайте такжеПочему новый Майдан будет опасным для всех

/ Скриншот с socis.kiev.ua

Напомним, первый Майдан в Украине был в 2004 году, протесты назвали Оранжевой революцией. В 2013-м в украинском государстве начался второй Майдан. Сначала новые протесты получили название Евромайдан, а позже произошедшее назвали Революцией достоинства.