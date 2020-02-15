Убийство пластического хирурга в Киеве: киллеров арестовали на два месяца

Суд арестовал киллеров, расстрелявих хирурга Андрея Сотника / @kyiv.gp.gov.ua

Следователи полиции сообщили о подозрении двум лицам, задержанным в связи с причастностью к убийству пластического хирурга Андрея Сотника.

Задержанному в Одессе мужчине - гражданину Киргизской Республики, 1982 года рождения, который, по версии следствия, непосредственно совершил убийство, сообщено о подозрении по п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц), сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В то же время его сообщнику, который доставлял исполнителя к месту совершения преступления, сообщается о подозрении по п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов).

В то же время Шевченковский районный суд принял решение об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без определения размера залогов.

/ @kyiv.gp.gov.ua

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются мотивы совершения преступления.

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Напомним, 14 февраля сотрудники Нацполиции совместно с пограничниками задержали в аэропорту Одессы иностранца, подозреваемого в убийстве пластического хирурга, застреленного в Киеве 2 февраля.

2 февраля около 18 часов на улице Саксаганского в Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Погибшим оказался известный пластический хирург Андрей Сотник.