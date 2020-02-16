"В Сибири земли много": Киевсовет отказался выделить участок под церковь УПЦ МП

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий / УНИАН

Киевский городской совет не одобрил решение о выделении земельного участка для строительства церкви Украинской православной церковью Московского патриархата.

Депутаты рассматривали соответствующий вопрос на заседании Киевсовета 13 февраля, пишет Религиозная правда.

"При обсуждении звучали мнения, что даже во времена Януковича общинам УПЦ МП не выдавали землю в Киеве, потому что храмов этой конфессии в столице и так немало", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что также были и голоса в поддержку выделения земли УПЦ МП.

"Один из руководителей фракции Единство Владимир Яловой высказался в стиле "какаяразница". В частности, он заявил, что люди ходят в церковь, и им неинтересна политика, поэтому нет ничего плохого, если церковникам, пусть и "московским", выделят землю", - подчеркивается в сообщении.

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Отметим, что в Сети пользователи прокомментировали решение Киевсовета об отказе выделить земельный участок УПЦ МП:

"У Києві до 250-ти храмів Путінського Кремлівського Патріархату враховуючи і лікарняні храми ! Досить ! Ні клаптика землі представникам Московського агресора", "Було б варто зацікавитися легальністю розташування діючих храмів МП. Наприклад, храм Миколи Данилевича в парку на Борщагівці", "У них і так уже тих церков до чортиків! І ходить туди по дві баби", "У них і так багато земель по Україні", "В Сибірі землі багато, а церков немає, туда, хай їдуть"? – прокомментировали сообщение пользователи в Facebook.

Напомним, ранее в УПЦ МП пожаловались на захват их храма в Ивано-Франковской области сторонниками Православной церкви Украины.