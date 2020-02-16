  1. Главная
  3. Украина

"В Сибири земли много": Киевсовет отказался выделить участок под церковь УПЦ МП

16 февраля 2020, 14:29

В Киевсовете подчеркнули, что храмов УПЦ МП в столице и так немало.

Онуфрий
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий / УНИАН

Киевский городской совет не одобрил решение о выделении земельного участка для строительства церкви Украинской православной церковью Московского патриархата.

Депутаты рассматривали соответствующий вопрос на заседании Киевсовета 13 февраля, пишет Религиозная правда.

"При обсуждении звучали мнения, что даже во времена Януковича общинам УПЦ МП не выдавали землю в Киеве, потому что храмов этой конфессии в столице и так немало", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что также были и голоса в поддержку выделения земли УПЦ МП.

"Один из руководителей фракции Единство Владимир Яловой высказался в стиле "какаяразница". В частности, он заявил, что люди ходят в церковь, и им неинтересна политика, поэтому нет ничего плохого, если церковникам, пусть и "московским", выделят землю", - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеПьяная драка за храм: на Житомирщине прихожане ПЦУ и УПЦ МП устроили разборки

Отметим, что в Сети пользователи прокомментировали решение Киевсовета об отказе выделить земельный участок УПЦ МП:

"У Києві до 250-ти храмів Путінського Кремлівського Патріархату враховуючи і лікарняні храми ! Досить ! Ні клаптика землі представникам Московського агресора", "Було б варто зацікавитися легальністю розташування діючих храмів МП. Наприклад, храм Миколи Данилевича в парку на Борщагівці", "У них і так уже тих церков до чортиків! І ходить туди по дві баби", "У них і так багато земель по Україні", "В Сибірі землі багато, а церков немає, туда, хай їдуть"? – прокомментировали сообщение пользователи в Facebook.

Напомним, ранее в УПЦ МП пожаловались на захват их храма в Ивано-Франковской области сторонниками Православной церкви Украины.

УПЦ МП новости Киева церковь
Сейчас вы просматриваете новость «"В Сибири земли много": Киевсовет отказался выделить участок под церковь УПЦ МП». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:11
Захват украинского судна: "суд" оккупантов арестовал украинских рыбаков
14:56
Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака: чем грозит день покровительницы мрака
14:50
Ждать 200 лет: "слуга народа" огорошила украинцев сроками замены старого жилья
14:43
Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского Видео
14:36
"Это не *бать детей": Шнуров жестко осадил протоиерея РПЦ
14:29
"Ты мост построил оху*тельный": в сети высмеяли "селфач" Кличко и Цукерберга
14:29
"В Сибири земли много": Киевсовет отказался выделить участок под церковь УПЦ МП
14:07
Попытался изнасиловать и бросил раненой на рельсах: в Бердичеве неизвестный напал на девушку
14:00
Кошмарное ДТП на Львовщине: авто слетело в озеро, четверо погибших Фото
13:40
"Пи*арас", "вшивая собака": экс-нардепы устроили свару в прямом эфире Видео
13:36
"СБ приветбанка лапухи": в Николаеве дерзкие воры легко обокрали банк
13:33
"Черная" зарплата: Радуцкий навал сроки запуска страховой медицины
13:14
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: барыш, любовная авантюра и встреча с жульем
13:00
Модные пальто - названы самые горячие тренды весны 2020 фото Фото
12:58
"Буфер между РФ и ЕС": Климкин указал на скрытый смысл "мюнхенского плана"
12:43
Неудавшаяся бундесмама обвинила Россию в гибридных атаках на ЕС Видео
12:28
Захват украинского корабля: в Сети обнародовали имена задержанных моряков Видео
11:55
"С оглядкой на националистов": Поклонская устроила истерику из-за выборов в Крыму
11:26
"Мечтать не могут": украинцы Крыма обратились к Зеленскому
11:16
"Лицемерие": в Москве мужчина устроил кровавую бойню в храме Видео
10:51
Праздновали Новый год: в Житомир из Китая возвращаются сотрудники крупной компании
10:41
Долги и 100-метровая квартира: Ермак обнародовал декларацию
10:17
Полмиллиарда в карантине: как Китай проигрывает войну вирусу мнение
10:15
Весенний маникюр - в моду вернулись ногти из 70-х и желтый маникюр фото Фото
10:06
Когда ретроградный Меркурий 2020, и что нельзя делать: советы астролога Видео
09:57
"В РПЦ оху*ли": в России "клоун в рясе" назвал шлюхами гражданских жен
09:55
В США заявили о "долгой задержке" для Северного потока-2: в России огрызнулись
09:22
"Вся Донецкая область": главарь боевиков "ДНР" посетовал на побег "ополченцев"
09:14
Опыт Хорватии: Пристайко рассказал о совместных с боевиками патрулях на Донбассе
08:55
Захват украинского корабля: у Зеленского отреагировали на действия ФСБ Видео
08:35
"Подлые янки травят китайцев": коронавирус убил 1666 человек
08:22
Оманский провал Зеленского мнение
08:08
"Я готов его принять": Зеленский публично пригласил Трампа в Киев
07:36
"Заставить каяться и извиняться": Сивохо запускает Платформу примирения и единства
07:01
Что смотреть - лучшие сериалы февраля 2020 Видео
06:58
Политолог назвал огромную ошибку Путина
06:44
Расследование о "встрече Зеленского и Патрушева" - ужасное позорище мнение
06:32
Названы ошибки демакияжа, которые чертовски старят лицо
06:12
В России Путин просто надоел – политолог
05:40
Властелины славы и удачи: астролог рассказала, кого ждет фантастическое везение в феврале
05:04
Самые модные стрижки для женщин после 50 лет с молодящим эффектом фото Фото
04:43
Съел и постарел: названы самые вредные макароны
04:11
Социологи выяснили, сколько украинцев готовы выйти на новый Майдан
03:53
"Многим страшно": Гончарук засекретил детали эвакуации украинцев из Китая Видео
03:30
"Ошибка Нацбанка": эксперт раскрыл угрожающий расклад с гривной
02:02
"Все ждут": посол Германии в Украине объяснила, почему нет инвестиций
01:30
"Для защиты свободы": США "объявили войну" зависимости Европы от российского газа
01:05
Финал Нацотбора на Евровидение 2020 - порядок выступления
01:03
Политолог спрогнозировал судьбу Крыма после ухода Путина
00:47
Ушла из жизни актриса сериала Секс в большом городе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять