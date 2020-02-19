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"Картина - Изгнание бесов": Геращенко сбежала от Шария, как "черт от ладана" - видео

19 февраля 2020, 10:26

Соратница Порошенко отказалась вернуться в студию, несмотря на обещание Шария не участвовать в программе.

Геращенко покинула прямой эфир из-за Шария / скриншот из видео

Сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко демонстративно покинула студию во время прямого эфира из-за включения через скайп блогера Анатолия Шария.

"Я не буду разговаривать с господином Шарием. Я не буду в День Революции Достоинства разговаривать с Шарием. Спасибо", - сказала Геращенко и вышла из студии телеканала НАШ.

К слову, Шарий такому повороту событий обрадовался и даже разразился аплодисментами.

"Вот что крест животворящий делает", - отметил он.

Добавим, что Геращенко отказалась вернуться в студию, несмотря на обещание Шария не участвовать в программе.

Отметим, в комментариях под видео пользователи Сети пишут, что Геращенко не ушла бы, если бы не чувствовала за собой вину.

"Сбежала шляпа прикрывшись революцией достоинства, чтоб Шарий ее в тупик не загнал, если бы она не чувствовала за собой никакой вины, никуда б не ушла", - высказался пользователь Сети.

"Круто, такого еще не было, чтобы так бежали из студии от одного имени", - пишет Людмила Ступина.

"Картина - Изгнание бесов!", - прокомментировала видео Оксана Марченко.

"Нацистка рванула, как черт от ладана", - убежден Игорь Манчев.

"Это когда включаешь свет и тараканы разбегаются)))", - считает некий пользователь Сети.

Напомним, ранее сообщалось народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко иронично охарактеризовал свою коллегу по парламенту, нардепа от Европейской солидарности Ирину Геращенко.

По его мнению, соратница Порошенко "злая и нервная", а свои посты "высасывает из каре".

"Знаете, Геращенко давно работает в парламенте. А я недавно. Поэтому я решил спросить, почему она себя ведет не как парламентарий, а постоянно ищет какие-то неприятности. Мне ответили: "Микола, не обращай внимание. О Геращенко в Раде говорят либо хорошо, либо ничего", - рассказал Тищенко.

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