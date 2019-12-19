"Злая и нервная, хотя блондинка": "слуга народа" потроллил соратницу Порошенко

Николай Тищенко / Instagram

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко иронично охарактеризовал свою коллегу по парламенту, нардепа от Европейской солидарности Ирину Геращенко.

По его мнению, соратница Порошенко "злая и нервная", а свои посты "высасывает из каре".

"Знаете, Геращенко давно работает в парламенте. А я недавно. Поэтому я решил спросить, почему она себя ведет не как парламентарий, а постоянно ищет какие-то неприятности. Мне ответили: "Микола, не обращай внимание. О Геращенко в Раде говорят либо хорошо, либо ничего", - рассказал Тищенко в интервью Стране.

Он также рассказал, как Геращенко характеризуют в ее же партии.

"В ее партии сказали. А я просто спросил, почему некоторые посты высасываются из каре … Из каре, из головы. Геращенко все время злая и нервная, хотя блондинка. Обычно блондинки не такие. Знаете, Ирина как принцесса на горошине, заметит горошину даже под 12 матрацами. Говорят, что она спит на трех матрацах … Чтобы втыкать в него иголки. Знаете, есть куклы вуду, а у Ирины Геращенко есть матрацы-вуду. Она рисует жертву на матраце и вкалывает в него иголки. Это не мое рассуждение, это реальные слухи. Мы ей хотим новый матрац подарить", - добавил Тищенко.

Напомним, ранее Тищенко шокировал журналистов странным поведением.