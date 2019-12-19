"Злая и нервная, хотя блондинка": "слуга народа" потроллил соратницу Порошенко

Николай Тищенко считает, что Ирина Геращенко свои посты "высасывает из каре".
Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко иронично охарактеризовал свою коллегу по парламенту, нардепа от Европейской солидарности Ирину Геращенко.
По его мнению, соратница Порошенко "злая и нервная", а свои посты "высасывает из каре".
"Знаете, Геращенко давно работает в парламенте. А я недавно. Поэтому я решил спросить, почему она себя ведет не как парламентарий, а постоянно ищет какие-то неприятности. Мне ответили: "Микола, не обращай внимание. О Геращенко в Раде говорят либо хорошо, либо ничего", - рассказал Тищенко в интервью Стране.
Он также рассказал, как Геращенко характеризуют в ее же партии.
"В ее партии сказали. А я просто спросил, почему некоторые посты высасываются из каре … Из каре, из головы. Геращенко все время злая и нервная, хотя блондинка. Обычно блондинки не такие. Знаете, Ирина как принцесса на горошине, заметит горошину даже под 12 матрацами. Говорят, что она спит на трех матрацах … Чтобы втыкать в него иголки. Знаете, есть куклы вуду, а у Ирины Геращенко есть матрацы-вуду. Она рисует жертву на матраце и вкалывает в него иголки. Это не мое рассуждение, это реальные слухи. Мы ей хотим новый матрац подарить", - добавил Тищенко.
Напомним, ранее Тищенко шокировал журналистов странным поведением.