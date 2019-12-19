  1. Главная
  3. Украина

"Злая и нервная, хотя блондинка": "слуга народа" потроллил соратницу Порошенко

19 декабря 2019, 09:05

Николай Тищенко считает, что Ирина Геращенко свои посты "высасывает из каре".

Николая Тищенко
Николай Тищенко / Instagram

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко иронично охарактеризовал свою коллегу по парламенту, нардепа от Европейской солидарности Ирину Геращенко.

По его мнению, соратница Порошенко "злая и нервная", а свои посты "высасывает из каре".

"Знаете, Геращенко давно работает в парламенте. А я недавно. Поэтому я решил спросить, почему она себя ведет не как парламентарий, а постоянно ищет какие-то неприятности. Мне ответили: "Микола, не обращай внимание. О Геращенко в Раде говорят либо хорошо, либо ничего", - рассказал Тищенко в интервью Стране.

Он также рассказал, как Геращенко характеризуют в ее же партии.

"В ее партии сказали. А я просто спросил, почему некоторые посты высасываются из каре … Из каре, из головы. Геращенко все время злая и нервная, хотя блондинка. Обычно блондинки не такие. Знаете, Ирина как принцесса на горошине, заметит горошину даже под 12 матрацами. Говорят, что она спит на трех матрацах … Чтобы втыкать в него иголки. Знаете, есть куклы вуду, а у Ирины Геращенко есть матрацы-вуду. Она рисует жертву на матраце и вкалывает в него иголки. Это не мое рассуждение, это реальные слухи. Мы ей хотим новый матрац подарить", - добавил Тищенко.

Напомним, ранее Тищенко шокировал журналистов странным поведением.

Верховная Рада Ирина Геращенко Николай Тищенко Слуга народа Европейская солидарность
Сейчас вы просматриваете новость «"Злая и нервная, хотя блондинка": "слуга народа" потроллил соратницу Порошенко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:01
"К е*ене матери": "слуга народа" попал в неприятную ситуацию с митингующими
09:57
Голосование пахом: нардепы в Раде изобрели новый способ кнопкодавства Видео
09:36
Загорелся двигатель: в Японии аварийно приземлился самолет с пассажирами
09:30
"Гривна точно обвалится": эксперты дали тревожный прогноз
09:08
Госсекретарь США приедет в Украину с официальным визитом – СМИ
09:05
"Злая и нервная, хотя блондинка": "слуга народа" потроллил соратницу Порошенко
09:01
Позади у Газпрома поражение в Украине, впереди - банкротство мнение
08:49
Баснословная сумма: в России оценили ущерб от пожара на авианосце Адмирал Кузнецов
08:47
Гороскоп на 19 декабря всех знаков Зодиака: триумф в любви и переворот в отношениях
08:36
"Больной на голову", "Рот закрой": нардепы устроили потасовку в Раде из-за рынка земли Видео
08:23
Санкции США против Северного потока-2 - просто показуха мнение
08:15
Обалденное меню на Новый год 2020: что приготовить
08:05
"Это был шок": в Нафтогазе рассказали о встрече с Путиным в Париже
07:30
$700 миллионов помощи для Украины: в Конгрессе США сказали свое слово
07:19
Что не так с законом об отмене неприкосновенности мнение
07:09
С Днем адвоката 2019 – поздравления и картинки прикольные
06:58
Украинский скандал в США: палата представителей объявила импичмент Трампу
06:48
Imagine Dragons перестают существовать
06:35
В МВД рассказали, сколько человек пострадали от столкновений под Радой
06:16
Красотка-порнозвезда лукаво и похабно сфотографировалась в сексуальном белье Фото
06:10
Привітання з Миколаєм 2019 – картинки та тексти добрі та щирі Фото
05:43
Астролог сказала, каким для Украины будет 2020-й
05:23
Как пить и не пьянеть - полезные хитрости и важные советы
04:59
"Угадайте, кто без трусиков": Maruv показала откровенное фото
04:45
День Николая – поздравления на именины и праздник Николая Чудотворца
04:27
В Черкассах горе-подрядчик во время ремонта дорог заасфальтировал люки
04:14
Социологи выяснили, как россияне относятся к Зеленскому
03:47
"Ударил в лицо": "священник"-попрошайка напал на женщину в Киеве Видео
03:33
На еврейском кладбище в Словакии вандалы разрушили 59 памятников - опубликовано фото
03:09
В деле организатора псевдореферендума "ДНР" наметился новый поворот
02:40
Атака с черного хода: эксперты рассказали, как обойтись без боли при анальном сексе
02:24
Жесткий реформатор и дипломат-"пожарный": кто такая Кристина Квин
01:59
"Доведут до цугундера": Безсмертный назвал главный промах Зеленского в Париже
01:44
"Назвал Путина сволочью": отец Зеленского надеется на мир на Донбассе
01:17
Эксперт рассказал, почему США решили долбануть санкциями по Северному потоку-2
01:16
"Сочная, покажи дырку": голая Ирина Морозюк произвела фурор
01:06
В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина
00:45
Голые мужики на заставке: Егор Крид раскрыл тайны Киркорова Видео
00:19
19 декабря – какой сегодня праздник: с Днем адвоката и что делать на святого Николая
00:00
"Все, что можно – нужно продать": Гордон высказался про рынок земли в Украине Видео
18 декабря, среда
23:42
Что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег
23:25
В Раде отвергли изменения Зеленского по децентрализации – что теперь
23:01
Порошенко, Кличко и Ярош: как Луценко день рождение отгулял в ресторане фигуранта дела
22:55
Барселона и Реал сыграли в нулевую ничью
22:54
Барселона - Реал: онлайн-трансляция Эль Класико
22:33
Валюта, чтоб деньги хранить в 2020 году – эксперты ошарашили ответом
22:22
Россия слямзила северное сияние: ученые рассказали, что приближает апокалипсис на Земле
22:03
Украинцы смогут ездить без виз в Северную Македонию: названа дата
22:00
Ливерпуль на последних секундах добил Монтеррей и вышел в финал Клубного чемпионата мира
22:00
Сериал Відморожений: 9, 10, 11, 12 серия смотреть онлайн 18-12-2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять