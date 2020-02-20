До трех лет тюрьмы: в Одессе нашли виновных в крушении танкера

Танкер Делфи / Думская

Одесские правоохранители нашли подозреваемых в деле о крушении танкера Делфи у берегов Одессы 22 ноября 2019 года. Подозрение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна объявили капитану.

По данным пресс-службы прокуратуры Одесской области, капитан нарушил правила безопасности мореходства и требования международного свидетельства о минимальном составе экипажа. Так, команда состояла из трех человек вместо необходимых пяти. При этом, несмотря на аварийную ситуацию - потерю одного из якорей, поломку двигателей, отсутствие топлива и ухудшение погодных условий - подозреваемых настойчиво отказывался от помощи, чем создал угрозу для жизни своего экипажа и других судов. Отмечается, что ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Также открыто уголовное производство против сотрудников Госпогранслужбы, которые не приняли меры по конвоированию судна в ближайший порт. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Главред, танкер Делфи под флагом Молдовы еще больше погрузился под воду.