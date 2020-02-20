"Дешевые менеджеры": глава Укрпочты высказался о своей зарплате

Укрпочта / фото: zn.ua

Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что его зарплата привязана к заработной плате почтальона. По его словам, он получает 836 тысяч гривен в месяц.

"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата ... 836 тысяч гривен в месяц", - заявил Смелянский в эфире телеканала Украина 24.

При этом он указал, что данная сумма не учитывает штрафы.

"Если вы руководитель государственного предприятия, один случай по финмониторингу может стоить 204 тысячи штрафа лично для генерального директора, а я платил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблемы, так это же всегда все считают, сколько может быть", - отметил глава Укрпочты.

Кроме того, он удивлен, что ни один из госслужащих не жаловался на маленькую зарплату.

"Я за то, чтобы в стране все было честно, мне странно, что за 25 лет, ни один госслужащий не жаловался на зарплату. В стране становилось хуже, в Конча-Заспе становилось лучше, но никто не жаловался никогда на зарплату. Страной руководили 25 лет дешевые менеджеры", - подчеркнул Смелянский.

Также он заверил, что если его зарплату поделить среди сотрудников, то их выплаты увеличатся почти на 10 гривен.

Как ранее сообщал Главред, Укрпочта повысит стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей.