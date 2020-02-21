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"Роды будут проходить в машине": эксперт шокировал новшествами медреформы с 1 апреля

21 февраля 2020, 19:19

Больницы будут вынуждены работать в условиях жесткой экономии.

Медреформа
Медреформа вступает в непредсказуемый этап / hyser.com.ua

Заместитель председателя Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый заявил, что с 1 апреля 2020 года стартует очередной этап медицинской реформы, в рамках которой государство будет платить за пациента лишь в исключительных условиях.

"Лечить безоплатно по тарифам, которые обозначены, будут только тех пациентов, которые зарегистрированы в e-Health. Регистрация в e-Health осуществляется на первичном звене, а там на сегодняшний день не зарегистрировано порядка 20 % и больше пациентов. Представьте себе, что скорая помощь привозит человека с политравмой в стационар, и окажется, что этот человек в e-Health не числится или вообще не гражданин Украины. Тогда он обслуживается платно или никак", - сказал он в комментарии Главреду.

Спикер подчеркнул, что дефицит финансирования уже ощутили туберкулезные диспансеры, которые массово закрыли по всей стране. По словам эксперта, в таких жестких условиях больница будет не в состоянии оказать действительно квалифицированную помощь, поэтому нормально функционировать смогут лишь медучреждения в больших городах благодаря дотациям из бюджета. Он подчеркнул, что, скорее всего, маленькие больницы будут закрыты, а до большого города пациентам нужно будет приложить усилия, чтобы добраться.

"Некоторые маршруты составляют полтора часа, а Супрун все сделала, чтобы на скорой стало меньше врачей. Компетенция фельдшера неотложных состояний, которого называют парамедиком, составляет 20 минут максимум. Это остановка кровотечения, обезболивание, элементарные вещи, а дальше должна быть квалифицированная помощь врача. Человек будет ехать 1 час 10 минут без квалифицированной медицинской помощи. Не будут довозить! А если роды, то они будут проходить в машине. А инфаркт вообще может не дождаться квалифицированной помощи. Человек может умереть в дороге", - констатировал Надутый.

По утверждению эксперта, последствия смены принципа финансирования вторичного звена с 1 апреля могут принести системе здравоохранения в Украине необратимые последствия.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук в деталях рассказал о судьбе медицинской реформы и проекта Новая украинская школа.

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