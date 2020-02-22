Опасный уханьский вирус: из Китая в Украину приехали 7000 человек - Аваков

Аваков рассказал, сколько людей приехали в Украину из Китая после начала эпидемии / УНИАН

С начала эпидемии коронавируса из Китая в Украину приехали семь тысяч человек, все из них проходили соответствующий контроль, рассказал министр внутренних дел Украины Арсений Аваков.

"С момента начала кризиса (эпидемии коронавируса - ред.) Косвенно из Китая въехали в Украину семь тысяч человек. Это студенты, те, кто сами возвращались. Те, кто пробирался через Франкфурт, через другие страны. Каждый из них проходил контроль: измеряли температуру, у него брали телефоны и адреса, с ним созванивались раз в три дня", - сказал Аваков в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Он добавил, что пока были только три подозрения на заражение.

"Два - в Николаеве и один в Киеве. Когда немного поднималась температура. Слава богу, это оказались обычные простудные заболевания", - отметил Аваков.

Также министр внутренних дел заявил, что знает о фактах подстрекательства людей к панике и протестам против размещения эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах.

"Да, у определенных людей была истерика. У кого-то был испуг, у кого-то был страх, а страх, как известно, убивает разум. А кто-то на этом пытался греться. Имею ввиду будущие парламентские выборы или даже собственные корыстные интересы", - уточнил Аваков.

Отметим, работу Авакова в ситуации с Новыми Санжарами оценили в комментариях под видео.

"Неуважаемый Шустерис, где ваша хваленная свобода слова?Почему не даете Лукаш высказать альтернативную точку зрения?Мало вас Коломойский лицом в дерьмо тыкал? Прочитал большинство комментариев,абсолютно все поддерживают Лукаш! Сила в правде,Савик! Аваков действительно сработал за всех министров-дебилов-самокатчиков,(скалецкая не может свои волосы в порядок привести,ей уборщицей общественных туалетов работать). Не понятно,почему протестующие у себя дома санжарцы , преступники и их надо в застенки бросать,а забрасывавшие огнем и пулями правоохранителей на майдане - герои?", - спросил Андрей Яриз.

"Арсен Аваков молодец", - пишет Людмила Савчук.

Читайте такжеБеспорядки в Новых Санжарах: задержан мужчина, который бросал камни в автобусНапомним, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о преступлениях украинцев во время протестов в Новых Санжарах. По его словам, скоро будут арестованы еще 6 участников акции.

"У нас интересная ситуация: вчера задержали 24 человека, потом отпустили кроме одного - того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным в драбадан, и направил эту "Ниву" на строй Нацгвардии. Он по 208 статье задержан", - сказал Аваков.