"Мы вас всех сожжем!": Аваков сообщил жуткие подробности протестов

Арсен Аваков сообщил о задержанных в результате протестов в Новых Санжарах / УНИАН

В Новых Санжарах Полтавской области состоялись акции протеста из-за того, что жители не хотели пускать эвакуированных из Китая граждан на карантин в местный санаторий.

В связи с этими событиями, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о преступлениях украинцев во время протестов в Новых Санжарах. По его словам в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером, скоро будут арестованы еще 6 участников акции.

По его словам, всего были задержаны 24 человека, но после отпустили всех, кроме одного - тот пьяным ехал на автомобиле в строй Нацгвардии.

"У нас интересная ситуация: вчера задержали 24 человека, потом отпустили кроме одного - того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным в драбадан, и направил эту "Ниву" на строй Нацгвардии. Он по 208 статье задержан", - сказал Аваков.

Также он поделился информацией, что еще шестерым в ближайшие сутки направят подозрения с предложением суду отправить их под арест. В этом списке также присутствуют те, бросал камни в автобус и полицейских, а также те, кто угрожал сжечь санаторий с прилетевшими из Уханя украинцами.

"Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейского - он сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице с перебитым лицом, сломанными костями и так далее. Это те, кто бросал камни в автобус. Это безумные люди, которые бросают камни в автобус с людьми, которые потенциально находятся под карантином. Это те, кто активно дрался с полицейскими и препятствовал их нормальной работе. Это те, кто кричал: "Мы вас всех сожжем!". Еще были крики в адрес иностранцев, которые с нами приехали. И еще были призывы, часть из них - пьяные призывы, а часть - трезвые", - заявил министр.

Протесты в Новых Санжарах

Напомним, накануне в Новых Санжарах местные жители активно протестовали против прибытия в Медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая граждан Украины и иностранцев. Протесты ознаменовались стычками с полицией и бросками в автобусы, на которых их везли, камни.

Позднее Александра Волкова, одна из эвакуированных, показала пользователям Сети полученный номер. Девушка рассказали, что душ "бьется током", а входную дверь закрыть в комнате невозможно, поскольку замок сломан.