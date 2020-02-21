"Мы легко разорвем, если будет война": беспорядки в Новых Санжарах шокировали китайцев

Беспорядки в Новых Санжарах шокировали китайцев / Reuters

Блогер Сергей Китайский обнародовал цитаты из комментариев под видео, на котором запечатлена встреча эвакуированных из Уханя украинцев перед въездом в санаторий Новых Санжаров.

В Facebook он опубликовал ряд цитат, которые набрали наибольшее количество лайков, очевидно, от китайцев.

Автор представил те комментарии, количество лайков которых превышало цифру в несколько тысяч.

"Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы ее легко разорвем, если будет война, т.к. мои дети намного сплоченнее украинцев".

"Крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии".

"Сейчас их сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане".

"Китайцы ради своих близких могут сплотиться и самоотверженно пожертвовать жизнью. Иностранцы, чтобы не принимать своих близких, могут грабить и убивать".

"Те, кто остался в Ухане, находятся в большей безопасности, чем в Украине".

Блогер подчеркнул, что копировал комментарии практически подряд.

"Это позор на всю планету. Без преувеличений. Стыд", - подытожил Китайский.

Напомним, в Нацполиции заявили, что им удалось задержать мужчину, который бросал камни автобус в эвакуированными из Китая гражданами.

Как писал Главред, эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.