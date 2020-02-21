Скалецкая рассказала о первом дне в санатории Новых Санжар с эвакуированными из Уханя

Скалецкая сделала видеоотчет о первом дне жизни на карантине / Фото: Facebook/Зоряна Скалецкая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сняла несколько видеороликов, в которых пояснила, как прошел ее день в обсервации в Новых Санжарах вместе с украинцами, эвакуированными их охваченного китайским коронавирусом Уханя.

"Первый день прошел преимущественно в телефоне, в решении большинства вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать в случае необходимости лиц в инфекционные боксы. Достаточно интенсивный день, но управление большинством вопросов происходило в телефоне", - сказала она в видео, которое опубликовала в Facebook.

Чиновница показала свой номер, в котором проведет 14 дней карантина. Она отметила, что условия стандартные. У нее есть стол для работы, на котором уже накопилось две коробки документов, которые необходимо доработать. Также есть небольшая кровать, телевизор, а также санитарная комната с душевой кабинкой.

Как ранее сообщалось, начальник медицинского центра Новые Санжары Александр Блинов сообщил, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая досрочно уехала из обсервации.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам и иностранным гражданам, и провести вместе с ними 14 дней карантина в санатории в Новых Санжарах для стабилизации ситуации в населенном пункте.