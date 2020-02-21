Глава Минздрава уехала из медцентра в Новых Санжарах: Скалецкая отреагировала

Зоряна Скалецкая / Фото: УНИАН

Начальник медицинского центра Новые Санжары Александр Блинов сообщил, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая досрочно уехала. В медцентре глава Минздрава обещала пробыть весь период обсервации вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

По словам Блинова, Скалецкая контактировала с медиками, которые работают в боксе.

"Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", - отметил глава медцентра в комментарии РБК-Украина.

При этом он отметил, что Скалецкая планирует вернуться в зону карантина, где для нее обустроят место в отдельном здании.

В то же время на своей странице в Facebook Скалецкая сообщила, что находится в помещении, в котором проведет ближайшие две недели. Также, по ее словам, сейчас она общается с экипажем самолета, все эвакуированные чувствуют себя хорошо.

Как ранее сообщал Главред, глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам и иностранным гражданам, и провести вместе с ними 14 дней карантина в санатории в Новых Санжарах для стабилизации ситуации в населенном пункте.