Беспорядки в Новых Санжарах: задержан мужчина, который бросал камни в автобус

Полиции удалось задержать мужчину, который бросал камни в окна автобуса / Reuters

Вчера в Новые Санжары приехали эвакуированные из Китая граждане и это вызвало у местных жителей волну протестов. Они блокировали дорогу и бросали камни в окна прибывающих автобусов.

В Нацполиции заявили, что им удалось задержать мужчину, который бросал камни автобус в эвакуированными из Китая гражданами. Об этом идет речь в сюжете ТСН в пятницу, 21 февраля.

Также по информации журналистов, уже появились подтверждения того, что накануне местным рассылали сообщения об угрозе заражения коронавирусом и подстрекали перекрывать дорогу. В результате сотни людей пытались не пустить соотечественников и иностранцев, которые прилетели из Уханя - строили баррикады и даже жгли шины.

В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и один гражданский.

Протесты в Новых Санжарах

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области состоялась акция протеста и стычки недовольных людей с полицией. Митингующие перекрыли дорогу к санаторию, пытаясь преградить путь украинцам, которых эвакуировали из Китая.

Как писал Главред, эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", - с горькой иронией написала девушка в своих сторис в Instagram.

В блоге Ольги отмечено, что она работала в Ухане танцовщицей, принимала участие в различных шоу и массовых мероприятиях.