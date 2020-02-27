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"Лучше красноармейцам": в Кремле разозлились из-за сквера Немцова в Праге

27 февраля 2020, 22:17

Открытие приурочено к пятой годовщине смерти российского политика.

Жанна Немцова на открытии площади имении ее отца в Праге/ Фото: Радио Свобода

В столице Чехии Праге к пятой годовщине гибели российского оппозиционера Бориса Немцова открыли площадь его имени, которая расположена напротив посольства России в этой стране.

Как сообщает Радио Свобода, инициатором переименования площади Под каштанами на площадь имени Бориса Немцова выступил мэр Праги Зденек Гржиб.

Петиция о создании такого объекта инфраструктуры города была создана еще несколько лет назад. Администрация города охотно согласилась, однако сделать это было не так просто. Причина заключается в том, что Пражская топографическая комиссия несколько раз отклоняла запрос на изменение названия.

Позитивный результат был получен только в начале февраля 2020 года. При этом в ведомстве констатировали, что переименование коснется только площади, но не жилых домов. Это сделали для того, чтобы жителям домов, расположенных на площади, не пришлось менять документы.

Президент Чехии Милош Земан выступал против переименования площади в честь Немцова. По его мнение, в данном случае переименование – это не увековечивание памяти оппозиционера, а жест против России.

На торжественном открытии новой площади в Чехии присутствовала дочь Немцова Жанна. Приглашены были и представители российского посольства, но событие они проигнорировали и пока не прокомментировали.

В Москве пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о своем отношении к тому, что в Чехии открывают сквер памяти Немцова, ответил неоднозначно.

"Это решение является суверенным правом города, однако "Москва скорее бы хотела, чтобы в Праге не забывали о красноармейцах", - сказал он.

Напомним, на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта рядом с российским посольством в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году.

Сопредседатель партии Парнас Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Новости Чехии новости России Борис Немцов
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