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Удар по турецким позициям в Сирии: Киев поддержал Анкару

28 февраля 2020, 12:32

Украина выразила соболезнования турецкой стороне.

В Сирии атаковали турецких военных / Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины официально прокомментировали действия режима президента Башара Асада и Российской Федерации в Сирии.

В частности, украинские дипломаты осудили воздушное нападение на позиции турецких военных в Сирии.

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - говорится в заявлении украинского внешнего политического ведомства.

Вместе с тем Украина выразила соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, а также заявила о солидарности с НАТО и мировым сообществом и призвала к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса.

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"Страданиям людей должен быть положен конец и предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии", - добавили в МИД Украины.

Как известно, сирийские самолеты при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии, 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения. Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибской зоне деэскалации.

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